Karla Tarazona lloró al recordar infidelidad de Christian Domínguez [VIDEO]

Karla Tarazona derramó algunas lágrimas al hablar de la ruptura de su relación con Christian Domínguez y su romance con la bailarina Isabel Acevedo.

“Cómo le puedes dar amor a alguien que te engaña y miente... ¿Es normal que siendo un hombre casado, tenga una amiga, que la lleve a todos los viajes y a todas las giras?”, dijo Karla Tarazona en una entrevista que se emitirá hoy, en ‘El Reventonazo de la Chola’.

Además, Karla Tarazona reveló otros episodios de su relación con Christian Domínguez, con quien se molestó recientemente porque se fue a bailar con ‘Chabelita’ cuando su hijo Valentino estaba enfermo.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez terminaron su relación de casi dos años en medio de los rumores de una ‘infidelidad’, pues se comentaba que el cantante empezó a salir con Isabel en julio del año pasado, cuando aún era pareja de Tarazona.

Sin embargo, Christian Domínguez ha comentado que esa versión no es cierta, pero tampoco ha querido revelar la fecha en la que inició su romance con Acevedo.

Karla Tarazona lloró porque Christian Domínguez la engañó.

LIMARON ASPEREZAS



Por su parte, la ‘Chola Chabuca’ dijo que le alegra haber ‘limado asperezas’ con Karla Tarazona.



“Necesitábamos juntarnos para conversar. Me apena mucho las cosas que está viviendo, me duele verla llorar, pero sobre todo, me duele que una pareja de amigos se haya separado. Igual ambos siguen siendo mis amigos y espero, por el bienestar de su hijo, que lleven una buena relación”, manifestó.