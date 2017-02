Karla Tarazona se limpia de problema entre Paola Herrera y  Miguel Rebosio [VIDEO y FOTOS] 

Karla Tarazona pidió a Paola Herrera que no la meta en el problema que tiene con Miguel Rebosio.



La pareja de Miguel Rebosio dice que fue por tu culpa que él la agredió porque le reclamó que estuvo contigo en el Callao

¿Qué?... ¡Por Dios!, fui a animar un evento con los Barraza, era una fiesta en la que estaba ‘Puchungo’, Miguel, mucha gente, está equivocada. Estuve en Chucuito luego en Lazareto y me fui con ‘Tomate y sus músico en su bus.



¿Estuviste el sábado con Miguel?

No, y el domingo tampoco porque la pasé con mis amigos.

El 13 estuve en la TV con mis hijos y el 14 la pasé con unos amigos, tengo testigos y fotos.



Ella lo acusa de agresión y él tiene el rostro ensangrentado.

Son temas de ellos, que a mí no me metan. (C. Chévez)