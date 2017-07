Karla Tarazona le prohíbe sacar a pasear a su hijo a Christian Domínguez [VIDEO y FOTOS]

El video de Christian Domínguez, donde lleva a su hijo en las piernas mientras conduce y se graba, sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez fue Karla Tarazona, la madre del pequeño, quien se pronunció sobre el tema.

La animadora de eventos anunció que Christian Domínguez vería a su hijo dentro de la casa. "Va a ser con la supervisión de una persona, ya no va a sacarlo a pasear hasta que pase todo este problema", anunció Karla Tarazona en un enlace telefónico a Espectáculos.

Karla Tarazona afirma que esta decisión la toma para no exponer a su hijo y no porque sea loca. "Yo estoy muy incomoda porque se me cuestiona a mi como mamá. Cada vez que él comete un error, me desvían parte de la culpa a mí", indica la animadora de eventos.

Karla Tarazona estaba muy indignada y afirmó que fue una imprudencia lo que hizo Christian Domínguez. "Si tiene que sufrir las consecuencias por lo que hizo, él tendrá que asumir", indica la ex conductora de televisión.

Karla Tarazona prohíbe a Christian Domínguez sacar a pasear a su hijo.