Karla Tarazona se ríe de Christian Domínguez  [VIDEO]

Karla Tarazona se sorprendió al enterarse de que Christian Domínguez comentó que se comunicaba con su hijo Valentino, a través de videollamadas, ahora que está en Estados Unidos.



“Qué risa, por Dios, que yo sepa mi Valentino no recibe llamadas desde que llegó a Estados Unidos... ya sé, lo llamaron a su nuevo número 555-5555 sin corriente ja, ja, ja... o quizá mi tango 300 no recibe videollamadas”, escribió en su cuenta de Facebook.



¿Cómo la estás pasando con tus hijos por allá?

Muy bien, felices. Este viaje se lo regalé a mis hijos, es un sueño cumplido y me siento muy bien. Los bebés están disfrutando.

Llamó la atención el post que escribiste...



¿Por qué? Si él (Christian) dice siempre la verdad y no miente (ríe)... al final todo se lo dejo a Dios.



¿Cuándo regresas?

La próxima semana estaré en Lima con mis hijos, recargada, lista para trabajar, pues estaré animando el aniversario de Lucho Paz y su Banda Brava, en ‘La Taberna de Richard’, el 3 de junio.



¿Y por ahí no te han enamorado?

Nada, mis tres hombrecitos son el amor de mi vida (C. Chévez)

