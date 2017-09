Karla Tarazona: Así luce la ex de Christian Domínguez tras aumento de busto [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona vive para renovarse. Esta vez, la animadora de eventos se colocó nuevas pestañas. La ex pareja de Chrstian Domínguez utilizó su Instagram para mostrar su cambio de look, en la imagen usa un escote que resalta su nuevo busto.



La animadora de Eventos se aumentó el busto en julio de este año. Tras dar a luz a su tercer hijo, Karla Tarazona sentía que debía hacerse un arreglito y se sometió a la intervención quirúrgica. Hace 11 años también se aumentó el derrier.



En la mencionada imagen, Karla Tarazona luce un escote rojo y se ve mejor que nunca. A parte de colocarse pestañas, la ex conductora de televisión se hizo un cambio de look y lució un cabello más corto.



Los fans de Karla Tarazona elogian su nuevo aspecto que hace suspirar a más de uno. Otro de sus fans le pide que no pose mucho con los cambios que se realiza porque 'La Chabelita' se puede copiar.



"Me encanta tu laceado ¿Qué tipo es? Estás hermosa, te queda muy bien, hermosa, ese look nunca lo cambies", se lee entre los comentarios de los seguidores de Karla Tarazona. La imagen tiene 3.000

Gracias @valentina_pestanas_europeas me encantaron mis pestañas , totalmente recomendado chicas en la rotonda , la molina. Una publicación compartida de Karla Tarazona (@karla_sofia_tarazona) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 11:40 PDT

Karla Tarazona se operó los senos