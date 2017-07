Karla Tarazona se aumenta los senos y Gigi Mitre la pone en evidencia EN VIVO [VIDEO y FOTOS]

Baia, baia. La animadora de eventos, Karla Tarazona, fue invitada a conducir el programa "Amor, amor, amor". La ex pareja de Christian Domínguez acompañó a Gigi Mitre en la conducción del espacio televisivo.



Un detalle no paso desapercibido para Gigi Mitre en la apariencia de Karla Tarazona. La conductora de "Amor, amor, amor" le dijo a la animadora de eventos la frase: "como han crecido", en referencia a sus senos.



Karla Tarazona sólo atino a reír y a no pronunciarse sobre el tema, pero Gigi Mitre continúo molestándola por su nueva apariencia y su probable aumento de senos. Es más, la conductora intentó a abrazarla, pero no podía debido al gran tamaño de los senos de la animadora de eventos.



Karla Tarazona presentó su nueva "pechonalidad" y le puso nombre a cada una. "Te presentó a Pili y Mili", dijo la animadora de eventos señalando sus senos. Mira el divertido momento aquí.

Karla Tarazona se operó los senos