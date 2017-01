Karla Tarazona se venga haciendo esto con conocido bailarín [FOTOS Y VIDEO]

Un video difundido por el programa 'Amor de Verano' muestra a Karla Tarazona bailando con el conocido bailarían Lucas Pirlo en una discoteca. Muchos consideran que se trata de una venganza por parte de la conductora de TV hacia su ex esposo Christian Domínguez.



En las imágenes difundidas en el mencionado programa Karla Tarazona baila con Lucas Pirlo, al ser abordada por las cámaras afirma que sólo se trata de una salida amistosa.



Los espectadores consideran que se trata de una venganza debido a la cercanía del ex esposo de Karla Tarazona, Christian Domínguez, con la bailarina que lo acompaño durante su participación en Reyes del Show.



Al respecto, Karla Tarazona afirma que "no le gustan los chibolos y que sólo es amiga del bailarín". El bailarín Lucas Pirlo fue atacado a correazos por el locutor radial Carloncho, cuando llevaba a Rosángela Espinoza a su casa.