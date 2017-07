Karla Tarazona demandará a Alexander Blas por filtrar video íntimo: "Ha violado mi privacidad" [VIDEO y FOTOS]

La animadora de eventos, Karla Tarazona, se muestra muy mortificada con el cantante Alexander Blas debido a la filtración de un video privado. En las imágenes de la grabación se ve como el "Rey de Gamarra" besa apasionadamente a la ex conductora de televisión en un mueble.



"Esos dos son unos poco hombres, aprovechadores, un hombre no hace eso si quiere ser famoso ¡Qué asco!", indicó Karla Tarazona sobre Alexander Blas y su amigo, a quien culpan de filtrar videos privados de la animadora de eventos. La ex de Christian Domínguez se encuentra muy mortificada.



Además, Karla Tarazona indicó que iba a demandar a Alexander Blas porque grabó video sin su consentimiento. "Voy a tomar acciones legales. En eso está metido el señor Henry y el señor Alex, otra explicación no encuentro porque el está promocionándose con eso", dijo la animadora de eventos.



Karla Tarazona mostró su repudio ante esta acción. "Es un video íntimo, claro, no es un video teniendo relaciones sexuales, pero esa es mi privacidad. El día que yo quiera mostrar a alguien no me voy a esconder", indicó la animadora.

La animadora se refirió a la filtración de video privado