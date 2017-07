Karol Sevilla: Protagonista de "Soy Luna" se hace radical cambio de look y sorprende a fans [VIDEO y FOTOS]

La cantante y actriz Karol Sevilla sorprendió a sus fans en Instagram al publicar una foto de su nuevo look. En la imagen, la protagonista de "Soy Luna" luce el cabello más castaño que nunca, casi casi tirando para rubio.



La foto tiene más de 414.437 me gusta y sorprende a los seguidores de Karol Sevilla, acostumbrados a ver con un look más natural. Además, la joven de 17 años aparece súper maquillada en la imagen de Instagram.



De esta manera, Karol Sevilla saluda a sus fans peruanos. La cantante dio un concierto en Perú donde compartió escenario con la actriz y cantante Mayra Goñi en el auditorio de San Agustín. La mexicana aterrizó en Perú el día 15 del presente mes.



Karol Sevilla es muy querida en Perú por su papel protagónico en la serie Soy Luna. La cantante cuenta con más de 4,6 millones de seguidores en Instagram. La joven de 17 años mantiene una fuerte interacción con sus seguidores en redes sociales.

Hola hola Perú 🇵🇪 Una publicación compartida de Karol Sevilla🌻 (@karolsevillaofc) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 8:37 PDT