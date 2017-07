La actriz mexicana Kate del Castillo se lució con un tremendo escote durante la última edición de los Premios Platino 2017 que se realizó en España. Muchos compararon su vestido con el que utilizó Jennifer Lopez hace unos años.

En la alfombra roja de los Premios Platino, Kate del Castillo deslumbró con su natural belleza. Su vestido negro con diseño calado a los costados dejó con la boquiabierto a más de uno. Actores peruanos también lucieron sus galas en este evento.

Es importante mencionar que en una reciente entrevista, Kate del Castillo mencionó que, a pesar de no tener ningún problema judicial pendiente, no volverá a México.

"Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”, dijo Kate del Castillo.

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más queridas en latinoamérica, su paso por las telenovelas como 'La Mentira', 'Ramona' y 'Alguna vez tendremos alas' marcó toda una generación que la veía como próxima 'reina de las novelas'.