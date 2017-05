Katty García: ¿Modelo se casó con su novia en EE. UU.? Esta foto lo probaría [VIDEO y FOTOS]

La modelo y chica reality Katty García se habría casado en Estados Unidos con su pareja Karim Vidal. Una foto en Instagram publicada por la joven empresaria está dando que hablar en redes sociales.



En la imagen se observan las manos de Katty García y Karim Vidal sobre el volante de un auto. Ambas llevan puestas alianzas de matrimonio lo que sugiere que dieron el siguiente paso en su relación.



Hace unos días, Katty García publicó una foto al lado de Karim Vidal con un revelador mensaje. "Ves mi felicidad ¿linda, no? , pues anímate y busca la tuya y deja en paz la mía", escribió la ex chica reality.



Katty García radica en Estados Unidos desde el año pasado. En ese país encontró su felicidad al lado de Karim Vidal. La pareja de la modelo escribió en Instagram: "Buenas vibras. Corazón limpio , seamos felices todos. Just do it".







En el mejor momento, con la mejor persona