Katy García cuenta detalles de su embarazo y revela si volverá a Perú [VIDEO]

Desde Estados Unidos, la exbailarina Katy García concedió una entrevista al programa de La Chola Chabuca en la que reveló detalles de su embarazo. Ella reveló también como decidió someterse al proceso de fertilización y además mencionó que planea regresar al Perú.

En la conversación, Katy García comentó que está disfrutando de la felicidad al igual que sus padres. Si bien confiesa que fue difícil el proceso, ahora las cosas están más tranquilas.

A pesar de que muchas veces se refirió a su bebé como 'su hija', Katy García, con cuatro meses de embarazo, aún sueña en tener un varoncito entre sus brazos

Katy García embarazada

"Si es hombre va a ser el hombre de mi vida. Si es mujer, la voy a amar muchísimo y va a ser mi compañera de toda la vida", comentó Katy García.



Además, la ex de Lucho Cuéllar confesó que planea regresar en algún momento a Perú pero por el momento desea hacer su vida en tierras gringas. Katy García además reveló que había perdido las esperanzas en el amor.



"Había perdido las esperanzas (de quedar embarazada). Me fue mal en la vida, no quería casarme ni tener hijos. Sentía que nunca nadie me iba a tomar en serio y que solo se acercaban a mí porque era famosa", agregó.