Katy García: Su mamá y hermana 'le piden que vuelva' y ella llora desconsoladamente EN VIVO [VIDEO y FOTOS]

Duro momento. La exbailarina Katy García se quebró al ser entrevistada vía Spkype en el programa En Boca de Todos. En el espacio televisivo presentaron a su hermana y su mamá, esto provocó que la ex chica reality se desborde en sentimientos.



La mamá de Katy García, Doña Toña, se mostró muy conmovida al ver a su hija, aunque sea por Skype. "Estamos esperando el gran día que nazca Toñito. No sabes cuánto te extrañamos, pero estamos contentos, tu sabes que tu felicidad es la nuestra así estés lejos", expresó con la voz entrecortada la mujer.



La hermana de Katy Gacía, Karol, también está embarazada. "Ella sabe que la extrañamos un montón, que la queremos. De verdad que nos haces mucha falta en estos momentos ", expresó la joven sobre la exbailarina.



Karol se mostró más sensible y le dijo a Katy García que ella esperaba que estuviera aquí por su embarazo."Al lado mío, pero ahora que está muy lejos no es igual, nosotros somos una familia muy unida, ahora que ella está lejos no es igual", indicó la hermana de la exbailarina.

Katy García revela sexo de su bebé

Karol continúo con su lamento sobre la ausencia de Katy García. "Estamos demasiado lejos, obvio que siempre nos comunicamos pero no es igual, nos hace faltas, yo siempre la acompañaba a su trabajo, en este canal, son tantos recuerdos", dijo la hermana de la exbailarina.



Doña Toña se unió a este lamento. "Ella es la última de mis cuatro hijas, era mi bebé y ahora tenerla lejos...", indicó la mamá de la Katy García, quien no pudo terminar de hablar porque empezó a llorar.



Doña Toña indico que no hay nada más doloroso para una madre que ver a sus hijos partir. "Yo hice lo mismo, pero vivirlo en carne propia es muy doloroso. Gracias al skype podemos hablar y eso contenta un poco mi corazón", dijo la mamá de Katy García.



Katy García expresó que es muy difícil para ella y que le hubiera encantado estar junto a su familia, pero es lo que ella eligió. "Estoy llevando un lindo embarazo que quizás en Perú no lo hubiera podido tener", indicó la exbailarina.



La exbailarina llora desconsoladamente con pedido de mamá y hermana.