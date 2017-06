Katy García responde fuerte y claro a los ataques que recibió tras anunciar su embarazo [VIDEO]

Katy García está embarazada y feliz de la vida con su pareja Karim Vidal en Estados Unidos. La exbailarina aprovechó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para agradecer a todas las personas que la felicitaron por su estado, pero también se dio un tiempo para enviar un mensaje a aquellos que la criticaron.



"Estoy muy feliz y poco o nada me importan los malos comentarios de personas que no me importan. Yo lo tomo de quien venga. Me siento súper tranquila. Además tengo que disfrutar esta linda etapa de mi vida", sostuvo Katy García, quien en todo momento estaba al lado de su pareja Karim Vidal.

Katy García asegura que no le importan los malos comentarios.

De otro lado, Katy García contó que está muy contenta porque muy pronto va a saber el sexo de su bebé. "Estoy súper ansiosa por verlo".



Katy García sorprendió a todos luego cuando se supo que se había casado con su pareja Karim Vidal hace unos meses y al descubrirse que se encuentra en la dulce espera.

Katy García feliz con su nueva etapa de mamá

Aunque en un inicio mostró su incomodidad por como se dio a conocer la noticia, Katy García se mostró más feliz que nunca, ya que la popular 'Toñita' del Rímac cambió radicalemente de vida al irse a vivir a Estados Unidos.