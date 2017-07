Katy García: La atacan y comparan con Vania Bludau, su pareja la defiende así [VIDEO y FOTOS]

La modelo Katy García continúa siendo atacada por personas malintencionadas. Esta vez una usuaria la comparó con la ex chica reality Vania Bludau y dio a entender que García no tenía ningún merito.

Karim Vidal publicó una foto al lado de su pareja en Instagram, Katy García, en donde ambas lucen felices. Una joven cuestionó esa felicidad y sugirió que si la modelo tiene una relación con Karim Vidal es por conveniencia. Lo peor fue cuando la misma usuaria indicó que Katy debería aprender de Vania Bludau, de quien dijo que sí está en Estados Unidos por trabajo.

Katy García no se pronuncio al respecto, pero su pareja sí, Karim Vidal respondió los comentarios malintencionados de la joven. "¿Tienes alguna idea nuestras vidas?, ¿sabes a qué hora dormimos? ¿en qué trabajamos? Usted no me conoce, no sabe de nuestras vidas ", empieza la esposa de la modelo.

Katy García embarazada

Karim Vidal también se refiere a lo difícil que fue empezar a trabajar en Estados Unidos. "Tal vez usted tiene una idea de que las personas llegan a Estados Unidos a vivir gratis, qué mala vibra, trabajar sin saber es mentir, es pecado. Si le respondo es porque usted me envió un texto privado a insultarme y a decir estupideces", escribió la esposa de Katy García.

Los usuarios le mostraron su apoyo a Katy García y Karim Vidal, tildaron de envidiosa a la joven de los comentarios malintencionados y le pidieron que sea feliz. La publicación tiene más de 2.841 me gusta.

Katy García fue entrevistada el sábado en el programa el Reventón de la Chola Chabuca. La modelo contó que se siente muy feliz por la experiencia de ser mamá al lado de la persona que ama, su esposa, Karim Vidal.

La esposa de Katy García la defendió de críticas La esposa de Katy García la defendió de críticas

