Katy Sheen: Mira la cara que pone cuando le dicen que quiere parecerse a Peluchín [VIDEO y FOTOS]

La periodista Katy Sheen tuvo un duro enfrentamiento con la hermana de Michelle Soifer, Chris Soifer. La reportera recibió duros calificativos de parte de la menor de las Soifer, pero la peor parte llegó cuando la comparó con Rodrigo González, Peluchín.



Chris Soifer le pidió a Katy Sheen que no se crea el Peluchín. "Jamás vas a ser como Rodrigo González, no lo intentes, no te creas el Peluchín", indicó la menor de las Soifer. La reportera sólo sonrío, pero se notaba su incomodidad.



Además, Chris Soifer también quiso poner en contra de Katy Sheen a Metiche. "Cuando dices que una persona escasa es la que hace comentarios sobre el peso, también le estás diciendo escaso a Metiche", indicó la hermana de Michelle Soifer.



Chris Soifer también se refirió al hostigamiento que sufre su familia por parte de Katy Sheen, en los reportajes que realiza sobre la vida privada de Michelle Soifer. El enfrentamiento duró todo el programa. Mira el video aquí.

