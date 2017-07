¿Kendall Jenner nuevamente con problemas de acné? Reacción ante la prensa lo confirmaría [VIDEO]

El negocio de Kendall Jenner, desde hace muchos años, ha sido su imagen. Los contratos que la joven estrella negoció con diversas marcas y firmas le dieron ganancias que algunos no podrían conseguir en una vida de ahorro.



Este, quizá, haya sido el motivo principal para su visita al dermatólogo. No pocos paparazzi captaron la salida de Kendall Jenner de un consultorio en la céntrica zona de Beverly Hills.



Como ya ha pasado en algunas ocasiones, Kendall Jenner se mostró arisca con la prensa y se tapó el rostro para no dar declaraciones. La joven se dirigió a su vehículo para partir con dirección desconocida.



Pero, ¿esto tiene algo de extraño? Para no pocos de los fans de Kendall Jenner la respuesta es un rotundo sí porque ella ha arrastrado, por mucho tiempo, problemas de acné en el rostro.

GRANOS

La reacción de Kendall Jenner, para los más fatalistas, demostraría que la musa no quiere que todos vean los 'granitos' que ella podría tener en el rostro. Su negocio, como ya se ha mencionado, se basa en su imagen.



Otros, en cambio, no se alarmaron porque la visita de Kendall Jenner al especialista solo se debería a un control de rutina.