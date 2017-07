¡Kendall Jenner aterrorizada por acosador! Musa obtiene orden de alejamiento en contra de hostigador [VIDEOS]

Ser una estrella mundial es un asunto difícil ya que no solo se tiene que lidiar con los compromisos y los paparazzi, sino también con algunos peligros. Esto lo sabe muy bien Kendall Jenner, quien hace poco vivió un caso de acoso por parte de un desadaptado.



Este asunto, que llegó a juicio, atrajo una gran atención por parte de los medios y fans que siguen a Kendall Jenner. Al final, el hombre que la buscaba salió libre de las acusaciones que se le hicieron.



Esta vivencia marcó a Kendall Jenner, la cual hizo una serie de manifiestos sobre esto en uno de los capítulos del reality Keeping Up With The Kardashians. Allí expresó el miedo que le generó dicha situación que le hizo cambiar algunos hábitos.

OTRO LOCO

Pero la pesadilla de Kendall Jenner parece repetirse, según un reporte de TMZ. Lo peor del tema es que las intenciones de este nuevo personaje serían totalmente oscuras.



El portal de chismes sostuvo que Kendall Jenner tiene un seguidor que profesaba un amor incontenible por la musa de 21 años, pero que ahora cambió su forma de pensar y se volvió completamente hostil.

En cartas dirigidas a Kendall Jenner, el hombre la insulta duramente. "Put... de Internet (...) Parece que has estado foll... en el alcantarillado durante años", es una de las cosas que este perturbado le habría enviado.



Las misivas han sido atribuidas a un tal Thomas Hummel, quien ya tendría mucho tiempo siguiendo a Kendall Jenner. Incluso, todo esto habría nacido en los años más tiernos de la celebridad.



Es por ello que Kendall Jenner pidió una orden de alejamiento en contra de este siniestro personaje, la cual se le ha sido facilitada.