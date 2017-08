Kendall Jenner es blanco de críticas por su participación en el spot de Adidas [VIDEO]

¿La sombra del fallido comercial de Pepsi parece seguir acosando a Kendall Jenner? La modelo ha sido criticada duramente por su participación en el más reciente spot de Adidas, el cual se encuentra disponible en YouTube.



En este video, Kendall Jenner aparece en una suerte de incubadora solo usando ropa interior y recibiendo una 'lluvia' de tenedores, asunto que no le cuadró a muchos. Todo ello está con el telón musical de un extraño cover de 'My Way'.



Los hinchas de la musa hicieron viral el comercial en poco tiempo, aunque las consecuencias de ello han sido funestas. Los usuarios se dedicaron a disparar todo tipo de reclamos en contra de Kendall Jenner y Adidas.

Algunos sostienen que todos los dardos en contra de Kendall Jenner acabarán con el spot de Adidas, tal como pasó con lo de Pepsi. El punto de los comentarios fue que el spot cuenta con una lectura difícil para no pocas personas.



Kendall Jenner fue fichada en junio pasado por Adidas para ser una de sus embajadoras, algo que motivó a muchos de sus seguidores. En esa oportunidad, la joven hizo el anuncio por medio de su cuenta de Instagram.