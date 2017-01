Kendall Jenner: ¿qué mejoró en 2016? Ella contó qué fue [VIDEO]

El año 2017 ya cumplió una semana y muchos todavía siguen haciendo catarsis y viendo qué mejoraron en los 12 meses anteriores. Una de estas personas es la modelo Kendall Jenner, la cual mencionó que había sido lo que perfeccionó sustancialmente en 2016.



Según refirió la joven de 21 años en su aplicación, durante el año pasado ella aprendió a manejar la ansiedad que su trabajo le hace tener. Kendall Jenner, en pocas palabras, logró a ser una mujer más calmada.



Sin embargo, ello parece entrar en conflicto con lo que ella misma había mencionado en el reality Keeping Up With The Kardashians sobre los episodios de parálisis de sueño. "Estoy asustada de quedarme dormida porque sé que 'eso' viene por mí", fue lo que mencionó Kendall Jenner en esa oportunidad.

Este drama, que ya estaba afectando su desempeño laboral al interrumpir sus periodos de descanso, fue reportado por la joven en noviembre pasado. ¿Acaso Kendall Jenner consiguió bajar la ansiedad y estrés en un periodo tan corto?

Pues, esta pregunta podría tener muchas respuestas. Por mientras, solo quedaría creer que Kendall Jenner llegó a manejar estos malestares para seguir haciendo dinero en el modelaje mundial.



"Aprendí que todo esto es mental, por ello trato de prevenir los ataques de ansiedad haciendo que mi mente 'viaje' a cualquier otro lugar", escribió Kendall Jenner en la aplicación.

