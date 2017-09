¿Kendall Jenner y Blake Griffin tienen un romance? Unas fotos confirmarían esta relación [VIDEO]

Días atrás dimos cuenta, como otros medios internacionales, de una nueva salida entre la modelo Kendall Jenner y el basquetbolista Blake Griffin. Algunas fuentes cercanas de la joven indicaron que ella se encuentra emocionada por el deportista.



"Kendall Jenner está, definitivamente, interesada en él y los dos están teniendo un buen tiempo. Pero solo en los recientes días", indicó el informante de Page Six. Gracias a estas declaraciones, no pocos esperaron que las cosas se ‘oficializaran’ a la brevedad.



Sin embargo, ello no pasó. Con los días, Kendall Jenner partió a Nueva York para estar en la Semana de la Moda, y sus fans empezaron a 'enterrar' el asunto con Blake Griffin.



SORPRESA

Tal como Daily Mail difundió, Kendall Jenner y Blake Griffin se tomaron un tiempo juntos para compartir una cena en Manhattan. Las cámaras de los paparazzi inmortalizaron la escena a la perfección.



Las tomas dejaron ver, además, que la cacería no le gustó para nada a Kendall Jenner. Cubriéndose la cara, ya sea con la mano o la cartera verde que llevó, la musa se mantuvo en una actitud hostil hacia la prensa.

Por el lado de Blake Griffin, él solo colocó una cara de pocos amigos. ¿Acaso él y Kendall Jenner ahora sí se animarán que manifestar qué es lo que viene pasando entre ellos?



PASARELA

Lo más probable, en opinión de algunos usuarios que están en los grupos dedicados a la modelo, es que Kendall Jenner y Blake Griffin se guarden anuncios hasta que la modelo tenga la agenda desocupada.



Hay que mencionar que Kendall Jenner ha estado, como se mencionó líneas arriba, involucrada en la Semana de la Moda de Nueva York. Todo ello le ha consumido tiempo y energías.