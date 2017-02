Kendall Jenner luce irreconocible con esta colección (y muchos se burlan) [VIDEO y FOTOS]

¿Qué era lo que pasaba por la cabeza del diseñador Marc Jacobs cuando ideó su más reciente colección, la cual presentó en el New York Fashion Week? Esta es una de las preguntas que no pocos se hacen ahora que han salido a la luz las fotos del desfile, en el cual participó la conocida modelo Kendall Jenner.



Daily Mail señaló que estos trajes estaban inspirados en el hip hop, algo que puede ver en los pantalones anchos que lucieron Kendall Jenner y las demás chicas. El toque de glamour lo pusieron los accesorios dorados que colgaron del cuello de las musas.



Lamentablemente, la colección de Marc Jacobs encontró de malas a algunos portales especializados en farándula. No faltaron las críticas contra el diseñador y Kendall Jenner, quien no habría tenido la 'decencia' de evitar su inclusión en el show.

El blog Perez Hilton tituló a su nota "¿Qué caraj... está llevando Kendall Jenner?", algo que ya muestra la tendencia que se creó tras la salida de la modelo con las ropas creadas por Marc Jacobs.



Según este medio, Kendall Jenner estuvo ""irreconocible" en los pantalones anchos. ¿Acaso esta será la colección que causará risa en el New York Fashion Week? Solo habría que esperar a cómo los críticos más fuertes la valoran.

2/16/17: Kendall walking for Marc Jacobs FW17 pic.twitter.com/BdECcZpcLC — Kendall Updates (@knjdaily) 17 de febrero de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.