¿Kendall Jenner odia a su padre? Musa no superaría afrenta de Caitlyn Jenner a su madre [VIDEO]

Durante el más reciente capítulo de Keeping Up With The Kardashians se pudo ver cómo Kendall Jenner estaba completamente impactada por una de las revelaciones que hizo su padre, Caitlyn Jenner, en su libro autobiográfico.



El asunto es que el exatleta olímpico indicó que nunca había disfrutado el sexo con Kris Jenner, madre de la modelo y su hermana Kylie. Esto exacerbó a Kendall Jenner, quien mostró su enojo sin reparaciones.



Muchos creyeron que Kendall Jenner y Caitlyn ya habían superado este impasse debido al tiempo transcurrido desde la grabación del capítulo hasta ahora. Sin embargo, ello no sería del todo cierto.



Según una fuente de E! News, la relación entre padre e hija estaría resquebrajada. El informante sostuvo que Kendall Jenner estaría sintiendo que su progenitor ha traicionado a la familia.



"Kendall Jenner le es muy leal a Kris y tiene poco que ver con su padre. Mientras más tiempo pasa, más siente que Caitlyn la ha decepcionado con las cosas que dice y con sus acciones", expresó el allegado.

Por el lado de Kylie, hermana menor de Kendall Jenner, se sabe que no ha conversado con su papá. "Kylie ha hecho un verdadero esfuerzo para no tomar partido y apoyar a Caitlyn. Realmente quiere tener una relación con su padre, pero Caitlyn hirió profundamente a Kris y eso lo ha hecho muy difícil", manifestó.



¿Acaso se viene un quiebre en el ‘Klan’? Al menos, Kendall Jenner y sus hermanastras han sacado cara por su madre. Kylie podría plegarse a Caitlyn Jenner en vista del 'cargamontón'.