¿Kendall Jenner y Caitlyn Jenner al borde de una crisis por confesión íntima del exatleta? [VIDEO]

¿Se vienen tiempos duros en la relación de Kendall Jenner con su padre, Caitlyn Jenner? Según se puede ver en el avance del reality familiar Keeping Up With The Kardashians (KUWTK), todo ello comenzó a raíz de una parte la autobiografía del otrora atleta olímpico, la cual describe cómo se sentía en la intimidad con Kris Jenner.



Y es que allí, Caitlyn Jenner sostiene que nunca disfrutó el sexo con Kris Jenner, su expareja y madre de las hermanas Kylie y Kendall Jenner. Esto hizo explotar, como se puede ver en el clip, a la modelo de 21 años.



"Esto es enfermo, mamá. ¡Esto es enfermo!", clama Kendall Jenner en el mencionado tráiler mientras golpea una mesa con las palmas abiertas. ¿Acaso ya se dañó el vínculo que las dos estrellas mantienen?



Si bien ello puede resultar solo un roce, ya hay muchos hinchas de Kendall Jenner y su papá que manifiestan su preocupación por cómo han llevado todo ello. Mientras que otros desestiman que algo pase entre los dos, ya que la grabación habría tenido lugar hace ya buen tiempo.