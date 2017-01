Kendall Jenner contó su experiencia más salvaje de cuando era colegiala [VIDEO]

¿Qué es lo más 'salvaje' que hizo Kendall Jenner cuando era una adolescente? Pues, la respuesta a esta pregunta ha sido desde el inicio una serie de hipótesis que estarían relacionadas con el ambiente de los 'niños bien' de Hollywood, lleno de fiestas y desenfreno.



Pero las dudas se han visto recientemente despejadas por la propia modelo, quien habló sobre la lección más fuerte que tuvo cuando solo era una colegiala. Tal como señaló Us Weekly, Kendall Jenner rememoró una vivencia que la marcó en demasía.



Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues, la joven de 21 años sostuvo que su gran experiencia de cuando estudiaba en la secundaria fue el tener una pareja a espaldas de sus padres. Si bien ello puede chocar con la imagen que tiene la gente de Kendall Jenner, ella aseguró que era cierto.

"¡Mi papá no sabía que tenía un enamorado! (...) Se me hacía muy raro decirles a mis padres porque pensaba que me metería en problemas", expresó Kendall Jenner en su página web. Estas palabras fueron compartidas en las redes sociales por sus fans.



Kendall Jenner añadió que sus progenitores, Kris y Bruce Jenner, confiaron mucho en ella durante esta etapa. "Agradezco a mis padres por creer en mí y dejarme vivir tan buenas experiencias en la escuela", afirmó.

