¿Kendall Jenner nos oculta estos secretos? Conoce esta información que pocas personas saben [VIDEO y FOTOS]

Kendall Jenner es una de las modelos más famosas de las redes sociales. Su cuenta de Instagram, la cual mantiene más activa con relación a Facebook y Twitter, cuenta con más de 81 millones de seguidores, quienes ven algunas fotos que ella sube de su día a día.



Ante toda esta gran atención, cabría preguntarse cuántos conocen a Kendall Jenner a la perfección. Si eres de esas personas que no está en la nómina, pues este artículo es para ti.



En primer lugar el nombre completo de la musa es Kendall Nicole Jenner y nació el 3 de noviembre de 1995 en Los Angeles, California (Estados Unidos). Una de las cosas más llamativas es la altura de la joven, quien tiene 1,79 metros.

SECUNDARIA

Si conociste a Kendall Jenner recién por el reality Keeping Up With The Kardashians y no sabes qué ha sido de sus vivencias más privadas, pues tenemos datos que no encontrarás ni en Wikipedia.



Pues, Kendall Jenner estudió la secundaria en la Sierra Canyon School, una escuela privada ubicada en Los Angeles. Allí fue animadora del equipo de fútbol americano.



Sin embargo, debemos comentar que Kendall Jenner abandonó el plantel para llevar los dos últimos años de educación en casa. Esto tendría razón en los trabajos que le caían como modelo desde los 14 años. Su primer trabajo fue una campaña para Forever 21.

MÁS COSAS

En el campo más íntimo de Kendall Jenner podemos informar que ella nunca caería en la tentación de comer un helado de chocolate, pero no podría resistirse a un exquisito guacamole. Sus películas favoritas son Moulin Rouge y The Notebook, mientras que su pasatiempo es montar a caballo.



Hay que mencionar que esto último no lo realizaría muy seguido ya que los trabajos en los que participa le harían muy difícil encontrar tiempo para esto. Quizá sea por este estrés por el que Kendall Jenner sufre ataques de ansiedad.