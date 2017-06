Kendall Jenner: ¿por qué junio ha sido su peor mes de 2017? [VIDEO]

Parece que el mes de junio no ha sido uno del todo bueno para la modelo Kendall Jenner. Y es que apenas en la primera semana salió un avance del reality Keeping Up With The Kardashians en el que se le veía más que enojada.



El motivo para la ira de la joven fue que su padre, Caitlyn Jenner, había manifestado en su autobiografía que nunca había disfrutado el sexo con Kris Jenner, madre de la musa y su hermana Kylie. "Esto es enfermo, mamá. ¡Esto es enfermo!", bramó Kendall Jenner en el mencionado adelanto.



Fue así que los rumores sobre un quiebre entre las relaciones entre padre e hija se difundieron a granel, destacándose el tema en muchos medios. Sin embargo, Kendall Jenner y su progenitor nos tuvieron preparada una sorpresa bajo la manga.



Durante el Día del Padre, tanto la modelo como el exatleta olímpico, al lado de Kylie, salieron a pasear por Rodeo Drive, en Beverly Hills. De esta forma, Kendall Jenner echaba por tierra los chismes de enojo y alejamiento de su papá.

KRIS

Con el pasar de los días, y haciendo caso a lo indicado en el primer párrafo, las cosas se habrían tornado difíciles entre la musa y su mamá. Pues, como People indica, Kendall Jenner habría enojado a Kris al haber pasado el Día del Padre con su ‘daddy’.



Una fuente cercana de las celebridades afirmó que Kris Jenner no ha visto bien que sus engreídas estuvieran en dicha fecha con la persona que ha dañado su imagen. ¿Acaso Kendall Jenner y su hermana menor están en problemas?



"Es una situación muy complicada para las chicas (...) Kendall Jenner y Kylie no hablarán al respecto con su madre. Caitlyn es su padre pero no quieren que Kris esté enfadada tampoco, así que lo mejor será no hablar de ello", fue lo que dijo el informante.

¿MES INFERNAL?

Entre otras cosas, Kendall Jenner ha sido blanco en junio de rumores sobre sus estados financieros. Y es que ella estaría gastando más de lo que gana, al menos ello es lo que se pensó cuando puso una mansión a la venta.



Este panorama económico habría motivo a Kendall Jenner a intentar de popularizar algunos artículos retro en aras de obtener más ingresos. Entre ellos se puede contar los canguros y los bikinis vintage.



Para completar el tema, algunos creen que el trabajo que ahora tiene Kendall Jenner como colaboradora creativa en Ippolita obedece a que no tiene tanto dinero.