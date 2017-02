Kendall Jenner enseña más de lo que imaginas en una nueva sesión para Love Magazine [VIDEO]

Kendall Jenner cuenta con una línea de trabajo muy diversa para Love Magazine. Y es que la modelo no solo ha protagonizado sesiones de foto más que fabulosas, sino que también se ha puesto tras la cámara y ejecutado trabajos muy destacados.



Hace poco, Kendall Jenner realizó una producción fotográfica en la que participó la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber. El video grabado en el momento del trabajo de la musa, de 21 años, la muestra como toda una profesional.



No pocas personas han felicitado a Kendall Jenner por las fotos que tomó. Pero también los haters no tardaron en salir al frente, en las redes sociales a criticar el desempeño de la chica y a indicar que solo sigue indicaciones de un staff de expertos.

Kendall for LOVE Magazine

Photographed by Alasdair McLellan pic.twitter.com/Ti2c0khgCE — Kendall Updates (@knjdaily) 2 de febrero de 2017

FRENTE A LA CÁMARA

Ahora asistimos a la vuelta de Kendall Jenner a su negocio original con la salida de una de las tomas que hizo para Love Magazine. En esta, la exitosa integrante del clan Kardashian se muestra más que sensual en un bikini.



Una de las cosas que más llamó la atención fue la transparencia de la pieza superior, la cual parece estar inspirada en la conocida práctica de los 'polos mojados' que tantas discotecas y centros de diversión tienen como bandera los fines de semana. Como pasa en casi todas las ocasiones, los fans de Kendall Jenner no tardaron en viralizar la imagen.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.