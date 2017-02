Kendall Jenner y Gigi Hadid: ¿qué opina Miranda Kerr sobre las musas? [VIDEO]

Kendall Jenner y su amiga Gigi Hadid son dos de las musas que más han escalado en el mundo de la moda en los últimos años. Una con el cabello moreno y la otra rubia, las dos dejaron encantados a muchos tras participar en las dos últimas ediciones del Victoria's Secret Fashion Show.



Además de ello, tanto Kendall Jenner como Gigi Hadid cuentan con millones de hinchas en las redes sociales. No son pocos los adolescentes y adultos que las siguen en Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, viendo el día a día de las musas.



Esto, como se visto a lo largo de los meses, ha despertado muchas reacciones adversas hacia ellas. En el caso de Kendall Jenner, ella ha sido señalada como un 'parásito' de la fama del clan Kardashian, el cual le habría servido para su ascenso en las pasarelas.



Mientras que Gigi Hadid ha sido blanco de críticas por su origen palestino, algo a lo que respondió duramente y sin rodeos. A todo este cargamontón se sumaron algunas estrellas como Rebecca Romjin y Janice Dickinson.



Ambas tuvieron opiniones muy duras para Kendall Jenner y Gigi Hadid, algo que no fue del agrado de los fans de las modelos. Con el pasar del tiempo, estos ataques han menguado pero no desaparecido.

MÁS OPINIONES

Hay una figura más que ha sumado su opinión con relación al trabajo de Kendall Jenner y Gigi Hadid en las pasarelas. Se trata de la modelo Miranda Kerr, quien hace poco habló con PopSugar.



“Lo están haciendo muy bien, es estupendo verlas y que sean tan versátiles", fue lo que mencionó la beldad sobre Kendall Jenner y Gigi Hadid.



Esto coincide con lo que muchas famosas de las pasarelas indican sobre este dúo. Sin embargo, muchas de ellas sentirían un celo muy marcado hacia Kendall Jenner y Gigi Hadid, según algunos reportes.

