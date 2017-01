Kendall Jenner y Harry Styles coincidieron en concierto de Kings of Leon y esto pasó [VIDEOS]

How did ya find me? / How did ya find me? / What are you looking for, are you looking for? (¿Cómo me encontraste? / ¿Cómo me encontraste? / ¿Qué estás buscando, estás buscando?), se escucha en el coro de la canción 'Find Me', la cual pertenece al grupo de southern rock Kings of Leon. Este tema parece ajustarse a lo que vivieron Kendall Jenner y Harry Styles recientemente.



Tal como informa Daily Mail, los dos jóvenes coincidieron en una de las últimas presentaciones de Kings of Leon, la cual se realizó en Los Angeles la noche del sábado. ¿Acaso Kendall Jenner y Harry Styles se vieron y aparecieron estrellas en el cielo?



Pues, la respuesta es no. Y es que como el medio británico informó, Kendall Jenner estaba con un grupo de amigos, mientras que su expareja había ido con una chica de cabellos morenos.

'Find Me' de Kings of Leon.

Algunas fotos que lograron sacar los paparazzi del mencionado recital, en el cual de seguro tocaron 'Find Me', Kendall Jenner no salió muy conforme. Daily Mail, como otros portales, indicó que ella y Harry Styles no se encontraron durante la presentación de Kings of Leon.

1/28/17: Kendall leaving the Kings of Leon show at the Forum in Inglewood, CA. pic.twitter.com/HdQNwm740S — Kendall Updates (@knjdaily) 29 de enero de 2017

Los rumores de las redes sociales apuntaron que el rostro de malestar de Kendall Jenner se habría debido a los comentarios acerca de la presencia de su antiguo galán, quien ha demostrado que logró superar la separación exitosamente.



El comportamiento de Kendall Jenner ha dado pie, con la salida de las fotos, a las especulaciones sobre su incapacidad de llegar a buen término con los chicos con los que sale. Otros indican, más osados, que solo la modelo busca satisfacer sus deseos sin encontrar el amor.

1/28/17: Kendall arriving at the Kings of Leon show at the Forum in Inglewood, CA. pic.twitter.com/QlzYQwjQ6Y — Kendall Updates (@knjdaily) 29 de enero de 2017

