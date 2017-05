Kendall Jenner cobró más de lo que muchos ganarán en su vida por un post de Instagram [VIDEO]

Kendall Jenner está, nuevamente, en el centro de la atención. Y ello no solo porque estuvo con un vestido muy llamativo durante el MET Gala 2017, el cual tenía muchas (demasiadas para algunos) transparencias, sino también por estar relacionada con el fallido cónclave musical Fyre Festival.



Y es que Kendall Jenner fue una de las estrellas que se encargó de promocionar el evento, el cual terminó siendo un completo fracaso. Estos dardos han derivado en algo más grave para la ya lastimada imagen de la joven, quien ha sido criticada por su participación en el spot de Pepsi.



Resulta que, como señaló el portal británico Daily Mail, Kendall Jenner cobró por hacer publicidad en un post de Instagram acerca del Fyre Festival. La suma que la musa cobró podría hacer 'filosofar' a muchos sobre el alcance de la joven en los medios.



Según el medio inglés, Kendall Jenner se llevó al bolsillo 250 mil dólares, una suma nada despreciable si se tiene en consideración la fugacidad de lo que puede significar una publicación.

Kendall Jenner publicó este aviso en su cuenta de Instagram, pero luego lo borró. (Captura Daily Mail)

Esto, hay que mencionar, resultó siendo menor a lo que habrían cobrado otras celebridades que no tienen la misma fama de Kendall Jenner. Pero, siguiendo con el tema de la integrante del 'Klan', esto no queda allí.



En las redes sociales no son pocos los que ya especulan que el exorbitante pago que recibió Kendall Jenner por los encargos del Fyre Festival habría hecho mella en su caja chica para organizar el recital.

