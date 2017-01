No hay dudas que Kendall Jenner tiene un marcado gusto por los fornidos y deportistas. Y es que ella no solo habría puesto el ojo en el basquetbolista Jordan Clarkson sino también en Chandler Parsons, colega de este, con quien salió a comer a un local de Los Angeles.



El portal Daily Mail dio cuenta de este encuentro en algunas fotos que algunos paparazzi les tomaron. En estas imágenes, Kendall Jenner está con una casaca brillante, mientras que el deportista luce un conjunto relajado.



Hay que mencionar que el vínculo que tendrían Kendall Jenner y Chandler Parsons no es algo nuevo para las personas que siguen los pasos de la estrella de la moda. El basquetbolista ha sido uno de los posibles novios que las revistas le han colado a la modelo.

1/2/17: Kendall and Chandler Parsons at the Beverly Hills Bentley dealership pic.twitter.com/n7DAOQQ3hF — Kendall Updates (@knjdaily) January 4, 2017

Esto ha hecho pensar que Kendall Jenner quiere sacar partido de esto y así enfriar los rumores que la unen con Jordan Clarkson. Esto se avivó más cuando la joven de 21 años y el moreno fueron captados besándose en una fiesta por Año Nuevo.



El material se viralizó, en contados minutos, en las redes sociales. Allí, los fans de Kendall Jenner y Jordan Clarkson dieron por confirmado un romance.

