Kendall Jenner, Kylie y Cailtyn te van a sorprender con lo que hicieron por el Día del Padre 

En una fecha tan especial como el Día del Padre, muchas personas se toman el tiempo para estar con sus progenitores y salir a pasear. Este fue el caso de las hermanas Kylie y Kendall Jenner, quienes estuvieron en compañía de su papá, Caitlyn Jenner.



El portal Daily Mail mostró algunas fotos que se tomaron las musas junto al exatleta olímpico por Rodeo Drive, en Beverly Hills. Kylie y Kendall Jenner no estuvieron solas festejando con su papá, sino que con todas ellas estuvo Bertha, la tierna perrita que ahora les alegra la vida.



Pero lejos de las imágenes y los comentarios de felicitación de los fans de Kylie y Kendall Jenner, se debe mencionar que esto podría significar que los presuntos problemas de la mayor de las hermanas con su papá se habrían superado.

6/18/17: Kendall and Caitlyn Jenner at Rodeo Drive's car event in Beverly Hills pic.twitter.com/0xQF6hXqs1 — Kendall Updates (@knjdaily) 18 de junio de 2017

ENCONTRONES

Hace poco se transmitió una nueva edición del reality Keeping Up With The Kardashians que puso en el tapete un fuerte choque de ideas entre Caitlyn y Kendall Jenner. Esto, ¿por qué? Pues, acá te lo vamos a desmenuzar como una pechuguita de pollo.



Pues, resultar que Caitlyn Jenner escribió una autobiografía en la que contaba algunas cosa íntimas. Entre estas se revelaron temas sexuales, los cuales no cuajaron para Kendall Jenner. Y es que el agasajado por el Día del Padre contó que nunca había disfrutado el sexo con Kris, madre de las chicas del 'Klan'.

"Esto es enfermo, mamá. ¡Esto es enfermo!", fue lo que dijo la bella joven de 21 años a su madre. Algunas fuentes señalaron que Kendall Jenner estaba en descuerdo con su padre por la mención tan poco cortés hacia su mamá.



"Kendall Jenner le es muy leal a Kris y tiene poco que ver con su padre. Mientras más tiempo pasa, más siente que Caitlyn la ha decepcionado con las cosas que dice y con sus acciones", fue lo que reveló una fuente de E! News en aquella oportunidad.