Kendall Jenner causa celos en su hermana Kylie por una razón comprensible [VIDEO]

La fama y llegada que tiene Kendall Jenner en la audiencia ha sido caldo de cultivo para muchos rumores, a lo largo del tiempo, de una marcada envidia de otras modelos. En algunas oportunidades, esto habría llegado al bullying tras bambalinas, algo de lo que poco se conoce.



Sin embargo, este tipo de sentimientos no solo germinarían entre las colegas de Kendall Jenner, sino que se podría extender a las personas que la rodean. El caso de Kylie Jenner es uno de estos.



En el marco de un adelanto del reality Life Of Kylie, Kylie Jenner habló de cómo ve a su hermana mayor. Según mencionó, ella siente cierta envidia hacia Kendall Jenner.



¿En qué radica ello? Pues, Kylie Jenner indicó que esto tiene que ver en el desempeño en las pasarelas de la musa de 21 años. "Veo a Kendall Jenner, Bella y Hailey, están aquí todos los días, sólo se ponen sus trajes juntas. Están hechas para esto", expresó.

Además, Kylie extendió su explicación señalando que le "gustaría hacer lo que (Kendall Jenner) hace", pero hay algunos inconvenientes. "Esa no soy yo, me encantaría usar un polerón con capucha y sudar todos los días", manifestó la joven.



Kylie Jenner no solo siente celos de Kendall Jenner, sino también que los tiene hacia Kim Kardashian, la más poderosa del clan.



Muchos medios especializados han dado cuenta de una extraña relación entre Kylie y Kendall Jenner desde hace mucho tiempo. Si bien las hermanas se llevan bien, ambas esconderían algunas cosas que podrían deteriorar su vínculo en el futuro.