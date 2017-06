Kendall Jenner y Kylie fueron criticadas por la madre de un rapero muerto al intentar lucrar con su imagen [VIDEO]

Todo indica que Kendall Jenner y su hermana Kylie seguirán siendo blanco de las críticas en las redes sociales tras el lanzamiento de una línea de playeras con estampados de íconos de la música como Pink Floyd, The Doors, Metallica, The Notorious B.I.G., Tupac y varios más.



La furia de los usuarios se ha desatado y, como muchos portales anglosajones señalan, esto no pararía en el corto plazo. Este panorama es todavía más agudo si se toma en consideración que no pocas figuras se han lanzado a criticar a Kendall Jenner y su hermana Kylie.



Una de ellas fue Voletta Wallace, madre de The Notorious B.I.G., quien no pudo ocultar su ira contra las hermanas por usar la imagen de su hijo muerto para su colección de ropa. En un post de Instagram, la veterana mujer disparó contra Kendall Jenner y la traviesa Kylie.

I am not sure who told @kyliejenner and @kendalljenner that they had the right to do this. The disrespect of these girls to not even reach out to me or anyone connected to the estate baffles me. I have no idea why they feel they can exploit the deaths of 2pac and my Son Christopher to sell a t-shirt. This is disrespectful , disgusting, and exploitation at its worst!!! Una publicación compartida de Voletta Wallace (@volettawallace) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 9:31 PDT

"No estoy quién les dijo a las hermanas que tenían el derecho de hacer esto. La falta de respeto de estas niñas de no hacernos conocer a las personas involucradas (lo que tenían pensado) nos desconcierta", sostuvo la mujer. Como si fuera poco, Voletta Wallace afirmó que las prendas lanzadas por Kendall Jenner y Kylie eran repugnantes y una explotación en la peor de las formas.

Hay que mencionar que otro aspecto que se ganó el repudio fue el precio que tenían los polos: 125 dólares por pieza. Sin duda, algo que solo leerlo duele en el bolsillo. Pero, ante todo esto, ¿qué harán Kylie y Kendall Jenner ante la avalancha de comentarios?



Pues parece que para las hermanas solo les ha sido suficiente subir un comunicado en sus redes sociales en el que piden perdón a los afectados. ¿Acaso ello detendrá a los haters o los ataques obligarán a Kylie y Kendall Jenner a ofrecer una disculpa ante cámaras?