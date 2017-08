Kendall Jenner: ¿Kylie Jenner no entiende la carrera de su hermana? [VIDEO]

Kendall Jenner ha cosechado una exitosa carrera como modelo, participando en decenas de desfiles y campañas publicitarias. No son pocas las imágenes que se le han tomado en este tipo de eventos, donde suele ser el blanco de miradas y flashes de los fotógrafos que cubren la situación.



Todo ello repercute en un aumento de su legión de adeptos, quienes suelen reunirse en grupos de fans creados en Facebook u otras plataformas. Por otro lado, la fama de Kendall Jenner ha traído otro tipo de consecuencias que podrían considerarse dañinas para ella.



Y es que no desconocido que los celos abundan en el mundo del modelaje. Algunos reportes de fuentes 'allegadas' a Kendall Jenner dieron cuenta hace un tiempo de que ella sería blanco de bullying por parte de sus colegas que no ostentan la misma popularidad.



Estas puyas, al parecer, también provienen de sitios que Kendall Jenner consideraría entrañables como su familia. Sí, leíste bien. El caso es que hay un informe que daría cuenta de la verdadera relación que la musa mantiene con su hermana menor, Kylie.

Radar Online difundió las declaraciones de un informante que señaló que Kylie no entiende cómo Kendall Jenner acapara la atención de millones en el mundo. Según manifestó la fuente, ella piensa que también merece la misma popularidad.



"Kylie nunca ha entendido el motivo de tanto revuelo alrededor de Kendall Jenner y su carrera como modelo. Ella cree que también su físico y su estilo tiene mucho que ofrecer", indicó el 'topo'.

ENTREVISTA

Los manifiestos de esta persona llegaron luego de que se difundiera el adelanto del reality Life Of Kylie, donde la más joven de las chicas hacía referencia a la otra. Tal como detalló, ella siente envidia hacia Kendall Jenner.



"Me gustaría hacer lo que (Kendall Jenner) hace (...) Me encantaría usar un polerón con capucha y sudar todos los días", sostuvo Kylie Jenner en ducha entrevista.