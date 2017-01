En noviembre pasado muchos rumores rodearon a la modelo Kendall Jenner. Tras una aparición con su hermana Kylie, en la que presentaron el libro Time of the Twins: The Story of Lex and Livia, muchos notaron que la mayor de las dos tenía los labios hinchados o inflamados.



Poco después, Kylie negó la posibilidad que Kendall Jenner haya alterado sus labios con un tratamiento, versión que se deslizó en las redes sociales en pocas horas. Una de las cosas que muchos quisieron fue una explicación más amplia por parte de la modelo de Victoria's Secret.



Con el pasar de los meses, en los que asistimos a muchos hechos sin precedentes en la vida de la celebridad de 21 años, Kendall Jenner se animó y habló al respecto en su portal personal.

En una publicación, hecha recientemente, la joven indicó que vio los comentarios que se hacían sobre su cambio facial. Sobre esto, Kendall Jenner negó todo ello y reiteró la versión que dio su hermana menor: que todo había sido obra del maquillaje.



La modelo añadió que nunca se había sentido tan bonita, lamentando de paso tener muchos detractores. "Es algo loco porque a veces siento que la gente me quiere ver perdida", indicó Kendall Jenner.

