Kendall Jenner llegó al MET Gala 2017 con una transparencia en el trasero [FOTOS]

El clan Kardashian Jenner también asistió a la gala del MET Gala 2017. Y esta vez, quien se encargó de llamar la atención fue la modelo Kendall Jenner, quien llegó con un vestido de La Perla Alta Costura que la dejaba su retaguardia al descubierto.



Kendall Jenner llegó a la alfombra roja con una transparencia negra este 1ro de mayo. La modelo de 21 años no hizo caso a la temática del MET Gala 2017 que era dedicado a Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between. Por el contrario, ella quiso mostrar su sensual figura.



El vestido de Kendall Jenner estuvo hecho de una sola pieza de tela. "Es una pieza de nylon increíblemente fina muy fuerte, muy flexible, y le hemos engarzado 85.000 cristales. Aparte de su ropa interior, un body negro pintado a mano, es todo", dijo Julia Haart, directora creativa de La Perla Alta Costura.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.