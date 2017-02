Kendall Jenner volvió a llevar un look retro en el MFW [VIDEO y FOTOS]

Muchos quedaron embelesados con la participación de Kendall Jenner en el desfile de Moschino durante el Milan Fashion Week (MFW), para el cual se presentó con un peinado retro y elegante. No pocos lo compararon con el look de las mujeres en los años 40, cuando el mundo estaba sumergido en la Segunda Guerra Mundial.



Esta apariencia, para el encanto de sus hinchas, fue lucida nuevamente por la celebridad en el desfile de Bottega Veneta. Pero a diferencia de Moschino, esta colección dotó a Kendall Jenner de más sensualidad.



Las fotos que los periodistas tomaron a Kendall Jenner dejaron ver que ella tenía el cabello recogido en un peinado muy similar al que llevó cuando participó en la presentación de Moschino en el MFW.



Las prendas fueron piezas de color entero, completamente oscuras. Esto dio énfasis en el look elegante que Kendall Jenner. Las demás modelos también llevaron atuendos similares.

2/25/17: Kendall walking for Bottega Veneta FW17 pic.twitter.com/Ne4JasvY3c — Kendall Updates (@knjdaily) 25 de febrero de 2017

Kendall Jenner

ACOSO

La estadía de Kendall Jenner en Milán no solo ocasionó que más de un paparazzo, que hace un trabajo parecido al que un investigador privado, se dejara ver por la ciudad. Los fans de la joven también se hicieron notar.



Esto se puede confirmar con las fotos que un reportero tomó de Kendall Jenner siendo rodeada de gente cuando dejaba la galería de arte La Pinacoteca di Brera.

2/25/17: Kendall leaving La Pinacoteca di Brera in Milan. pic.twitter.com/VTqvW6czOy — Kendall Updates (@knjdaily) 25 de febrero de 2017

