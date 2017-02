Kendall Jenner: ¿qué opinan sus fans sobre su nuevo look? [VIDEO y FOTOS] Kendall Jenner lució un nuevo look en un desfile de La Perla, en Nueva York. Como no podía ser de otra forma, los seguidores de la modelo dieron su veredicto.

Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (Trome.pe) Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (AFP) Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (AFP) Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (AFP) Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (AFP) Kendall Jenner ahora mostró una nueva apariencia. (AFP)