Las causas políticas siempre son un tema complicado y que no va con el mundo de frivolidad y fantasía en el que viven muchas de las celebridades de Hollywood. Una de las que no quiso tomar partido cuando se vio en una situación relacionada fue la modelo Kendall Jenner.



La joven, integrante del clan Kardashian, estaba caminando en compañía de Bella Hadid por Nueva York cuando una menuda mujer se les acercó con una bandera de Palestina en manos. Los paparazzi que siguen a Kendall Jenner, al ver que esto iba a originar una situación memorable, dispararon sus cámaras en ese instante.



En las tomas se puede ver cómo las jóvenes ignoran a la activista palestina. Es más, Kendall Jenner se tapa el rostro cuando nota la presencia de la prensa.



ET Online sostuvo que la mujer, quien no fue identificada, fue arrestada poco después por un policía que estaba cerca. Kendall Jenner ni Bella Hadid comentaron el incidente en sus redes sociales, lo cual muchos tomaron como una antipatía por los conflictos políticos internacionales y de larga data.

Hay que mencionar que Palestina e Israel tienen un enfrentamiento desde hace muchos años, durante los cuales ninguno ha sido 'inocente' o bueno en su accionar. Ambos bandos han tenido acciones terriblemente devastadoras, algo que muchos especulan como motivo principal para que Kendall Jenner se haya mostrado contraria a dar una respuesta a la activista.



Otro asunto que muchos recordaron es que Kendall Jenner sí se mostró muy complacida por colaborar con la campaña contra Donald Trump y el frente republicano en las últimas elecciones en los Estados Unidos. Por esto, muchos han tachado a la modelo como alguien de ‘doble moral’ o, simplemente, como una despreocupada por la paz mundial.

