Kendall Jenner queda en ridículo al intentar evitar a la prensa [VIDEOS]

Es conocido que Kendall Jenner tienen una relación de 'amor-odio' con la prensa. Por un lado, ella ha puesto cara de pocos amigos cuando los paparazzi la ‘ampayaron’ en la calle, mientras que otras veces se no ha demorado en explayarse en entrevistas larguísimas.



Uno de los casos que nos figura esta segunda actitud la tuvo con The Hollywood Reporter, con quienes llevó una conversación al lado de su familia. En aquella oportunidad se reveló que Kendall Jenner había sufrido un quiebre por las críticas al spot de Pepsi que protagonizó hace ya varios meses.



En la otra orilla tenemos como ejemplo algo que pasó recientemente en Milán, donde la modelo ha participado en distintos desfiles organizados por la Semana de la Moda local. Como mostró Daily Mail, Kendall Jenner no dejó que vean su cara mientras estaba al lado de su mamá, Kris Jenner.



Eso de 'no dejarse ver’ hay que tomarlo de forma literal. Fotos divulgadas por el medio británico nos presentan a Kendall Jenner con un saco muy grande sobre su cabeza, como se estuviera jugando a los fantasmas con los periodistas.

Esto no impidió que los fotógrafos dispararan sus cámaras hacia la joven, quien según últimos informes tendría un romance con el basquetbolista Blake Griffin. Pero más allá de esta actitud ridícula, Kendall Jenner tendría un buen motivo para no hablar con los reporteros.

CIGÜEÑA

Sucede que el clan más famoso de la televisión es blanco de muchas miradas tras una nota de TMZ. El conocido portal de chismes indicó que la hermana menor de Kendall Jenner, Kylie, está embarazada.



Los rumores habrían sido confirmados por decenas de personas cercanas a la familia. A todo ello se le ha sumado una de las últimas apariciones de la supuesta gestante en el iHeartRadio Music Fest, donde se presentó con un polo muy ancho. ¿Acaso la hermana pequeña de Kendall Jenner quiere esconder la barriguita?