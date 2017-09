Kendall Jenner por poco llora al hablar de las críticas al comercial de Pepsi [VIDEO]

Hace algunos días publicamos algo que interesó a muchos de los hinchas de Kendall Jenner. Ella y su familia habían dado una entrevista a The Hollywood Reporter donde se dejó en claro cómo los integrantes del clan habían visto sufrir a la musa por las críticas al comercial que hizo para Pepsi.



Como muchos recordarán, este spot fue blanco de puyas porque se creyó que minimizaba las marchas para la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos. En aquella oportunidad, Kendall Jenner no quiso conversar con ningún medio al respecto.



"La vi en casa llorando", fue lo que afirmó Kim Kardashian sobre su media hermana cuando The Hollywood Reporter habló con ellos. Ahora, por medio de un video, conocemos cómo se sintió Kendall Jenner de primera mano.



AVANCE

El canal E! lanzó hace poco el adelanto de la temporada décimo cuarta de Keeping Up With the Kardashians en el que se pudo ver cómo Kendall Jenner hacía referencia al fallido comercial para Pepsi.



"Siento como si mi vida hubiese terminado", se le escucha mencionar a la modelo de 21 años visiblemente acongojada. En esta parte, Kim Kardashian le responde a Kendall Jenner que ella "cometió un error" al enredarse en ese tipo de proyectos.

MÁS PUYAS

La joven también recibió tomatazos cuando protagonizó un comercial para Adidas, el cual fue tildado como confuso. No pocos sostuvieron que la resaca del spot para Pepsi todavía se siente y que seguirá marcando a Kendall Jenner.



Esto último solo se confirmará o quedará descartado cuando Kendall Jenner haga otra publicidad en video para alguna marca o producto. Estaremos esperando.