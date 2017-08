¿Kendall Jenner sufrió por las críticas al comercial de Pepsi? Esta es la verdad [VIDEO]

El comercial de Pepsi que protagonizó la modelo Kendall Jenner causó un tsunami de críticas en contra de la musa, de tan solo 21 años, ya que no pocos tomaron el spot como una burla a las marchas de afroamericanos por igualdad.



El asunto fue tan fuerte que Pepsi tuvo que retirar el video de las redes sociales y los medios hicieron análisis semióticos sobre este. Con todo ello, fueron muchos los rumores que se esparcieron sobre el humor de Kendall Jenner en esos momentos.



Algunos apuntaron a que la celebridad había tenido un serio bajón anímico luego de que le cayeran muchas puyas de los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, Kendall Jenner prefirió mantenerse de bajo perfil.

Recién ahora se conoce cuáles fueron las consecuencias de las miles de críticas. En una entrevista familiar con The Hollywood Reporter, Kim Kardashian habló sobre cómo se sintió Kendall Jenner en esos días. El testimonio nos brinda un panorama completo de cómo los dardos en las redes sociales pueden hacer tambalear a una persona.



Según comentó la socialité, su media hermana no pudo con la presión. "La vi en casa llorando", fue lo que dijo Kim Kardashian sobre Kendall Jenner en la conversación que se dio por los 10 años del reality Keeping Up With The Kardashians en el canal E!.