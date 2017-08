¿Kendall Jenner es una tacaña? Musa no habría dejado propina en un bar [VIDEO]

Kendall Jenner fue criticada por no pocos usuarios en las redes sociales luego de que apareciera una publicación en Instagram que no la dejaba bien parada. Todo el tema comenzó con una visita hecha por la musa a un bar en Nueva York.



Sí, todo empezó cuando la modelo fue a un local llamado Baby's All Right y se pidió unos tragos. El problema habría estallado cuando el camarero le llevó la cuenta, la cual era de 24 dólares, a Kendall Jenner. Si bien pagó el íntegro del importe, ella no habría dejado propina.



Pero, ¿este fue el inconveniente? Quizá estés pensando que la omisión hecha por Kendall Jenner no es algo importante ya que dicho personal gana un sueldo como cualquier mortal.



Lo que sucede, tal como lo explica BBC Mundo en este informe, es que los meseros tienen salarios de hambre en la 'Tierra del Tío Sam'. El 52% de los trabajadores de restaurantes ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza. ¿Acaso Kendall Jenner haría mal si no deja un pequeño cariño a quien la atendió?

Esta es la cuenta que le tocó pagar a Kendall Jenner. Esta es la cuenta que le tocó pagar a Kendall Jenner. Kendall Jenner

El reporte indica que las propinas pueden llegar a ser del 25% con un piso del 15% del total de la cuenta a cancelar. Así las cosas, Kendall Jenner tendría que haber dado solo 3,6 dólares al camarero.



Las críticas se dan porque ella, como se puede ver en sus redes sociales, demuestra tener un poder adquisitivo deslumbrante. Kendall Jenner derrocha dinero en cosas que muchos podrían considerar banales como ropa que no usa más de dos veces, joyas, viajes y un largo etcétera.

¿HAY DUDAS?

Al respecto, Mirror hace ver un detalle que pocos notaron: Kendall Jenner pagó usando su tarjeta de crédito. ¿Esto señala que ella prefirió darle el importe de la propina al mozo de manera física y directa? Pues, eso solo lo conocen la celebridad y el trabajador.



Cabe mencionar que si ello hubiese sido cierto, Baby's All Right no habría tenido razón para publicar la imagen de la cuenta de Kendall Jenner en Instagram, y así perjudicarla.



Algo que refuerza las críticas es un incidente ocurrido hace 3 años en un restaurante llamado Mercer Kitchen. En esa oportunidad, Kendall Jenner le habría tirado 20 dólares a una camarera en la cara.