¿Kendall Jenner víctima de infidelidad? Fans de la modelo se vuelven locos por esto [VIDEO]

La vida amorosa de Kendall Jenner es una de las cosas que los medios especializados han comentado hasta el hartazgo. Con ello, no son pocos los galanes que fueron vinculados con la celebridad de las pasarelas a lo largo de los años.



Uno de los últimos ha sido el rapero A$AP Rocky, quien estuvo muy coqueto con Kendall Jenner en el Met Gala 2017. Esto habría confirmado una relación entre las celebridades, quienes no han dicho algo al respecto.



Fue así que no extrañó que una 'bomba' de Hollywood Life se hiciera viral en cuestión de minutos. Según indica este medio, Kendall Jenner habría sido engañada por A$AP Rocky, el cual habría 'sacado los pies del plato' con la actriz Tahiry Jose.



Esto indignó a los hinchas de Kendall Jenner, quienes no comprendieron cómo el moreno habría cambiado a la atlética musa por una mujer que no sería tan atractiva y que, como se vio hace poco, tiene una conducta cuestionable.

Muchos portales informativos detallaron que Tahiry Jose, quien participa en la serie Love & Hip Hop: NY, fue detenida por la Policía tras agredir a una chica. ¿Acaso ello podría repetirse y su víctima sería Kendall Jenner?



Este detalle ha preocupado a los fans de la modelo, quien ahora está en un sitio desconocido compartiendo momentos íntimos con sus amigas. Se presume que, de ser necesario, la misma Kendall Jenner salga a dar una aclaración.

