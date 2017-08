¿Kendall Jenner quiere ir a prisión? Estas fotos te harán pensar que sí [VIDEO]

Todo indica que Kendall Jenner será blanco de muchos comentarios en los siguientes días. Ello no solo porque habría 'olvidado' darle propina a la persona que le atendió en un bar neoyorkino, sino también por un atuendo que motivó más de una carcajada.



Antes de que ocurriera el incidente que la está dejando como una avara, Kendall Jenner estuvo andando por Manhattan con unas ropas que se parecen a las que visten los presos en Estados Unidos.



Muchos han dicho que ella está lista para entrar, sin escalas, a la cárcel por haber tomado la imagen de varios ídolos de la música para su colección de polos. Otros han defendido a Kendall Jenner diciendo que solo es un conjunto muy pintoresco.



Sea como fuere, la modelo hizo que más de uno se quedara viéndola por un buen rato y pensara en lo que había pasado por su cabeza para salir así a la calle. Los comentarios en las redes sociales, como se puede intuir, armaron todo un debate entre los fans y haters de Kendall Jenner.

PROPINA

Líneas arriba mencionamos el mal rato que vivió el personal de un bar al darse cuenta que Kendall Jenner no les había tenido un poco de cariño por su esmerada atención. El tema sigue fuerte entre los hinchas de la musa, quien ostenta millones de seguidores en sus redes sociales.



Lo más probable es que Kendall Jenner no hable del asunto con la prensa o que, simplemente, lo trate en uno de los capítulos del reality Keeping Up With The Kardashians.