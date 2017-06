¿Kendall Jenner tiene al seguidor más pesado del mundo? Estas imágenes lo podrían confirmar [VIDEO y FOTOS]

Kendall Jenner es una de las estrellas juveniles que tiene una gran presencia en las redes sociales. No en vano se puede encontrar que su cuenta de Instagram es seguida por más de 81 millones de usuarios (quienes amenazan con subir su número en cuestión de poco tiempo).



Todo ello se puede notar, además, las veces que ella sale a las calles o se hace presente en un lugar público. Los paparazzi, quienes suelen hacer trabajos muy similares a los que haría un investigador privado, suelen seguir a Kendall Jenner a cualquier sitio que va.



Es por ello que son centenas las fotos que ellos recaban cada semana, las cuales suelen ser virales entre los fans de la chica en Twitter, Facebook, Instagram y demás plataformas sociales. De esta forma, la fama de Kendall Jenner no deja de crecer con los días.

En medio de esta maraña, algo ha llamado la atención de varios medios. Como lo indica Cosmopolitan, Kendall Jenner estuvo en las calles de Nueva York con un coqueto vestido con aplicaciones florales.



Esto no fue lo que llamó la atención del mencionado medio, sino que sus ojos se posaron en un hincha de la musa de 21 años. Y es que, como se puede ver en las fotos, Kendall Jenner fue asediada por este incondicional seguidor.



Con un celular en la mano, el joven no dudó en perseguir a la modelo para tomarse un selfie. Todo indica que la situación no le cayó bien a Kendall Jenner, quien no miró al chico y permaneció algo seria.