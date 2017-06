¿Kendall Jenner quiere resucitar el flower power? Video de Snapchat revelaría sus 'siniestras' intenciones [FOTOS]

Hace poco se reportó que la coqueta modelo Kendall Jenner, quien dejó a muchos con la boca abierta con una foto 'hot' en Snapchat, tendría intenciones de evocar a lo retro con, quizá, fines económicos. Ahora, esto pareciera reafirmarse con una serie de videos que han salido en las redes sociales.



A través de la cuenta de Snapchat del maquillador Ariel Tejada, conocido por ser uno de los más cercanos a la familia Kardashian, se puede ver un clip protagonizado por la sexy Kendall Jenner en un bañador rojo.



Haciendo un paréntesis en este detalle, el traje de baño es el mismo que la joven usó para dejar sorprendidos a muchos usuarios de Snapchat. ¿Todavía no viste la foto o no entraste el link que se colocó en el primer párrafo? Pues, acá te dejamos la sensualidad de Kendall Jenner en toda su magnificencia.

En el mencionado video se puede apreciar a Kendall Jenner bailando durante unos segundos. En este breve plazo, la musa de 21 años tiene una corona de flores, la cual ha sido aplicada con uno de los conocidos filtros de Snapchat.

¿Qué tienen que ver esto con lo retro? Pues, este 'accesorio' que utilizó Kendall Jenner es uno de los íconos del flower power, eslogan empleado en los años 60 como parte de la resistencia pasiva a la violencia de la Guerra de Vietnam. Pero, ¿estas coronas nacieron con la tendencia? Pues, no. Los primeros reportes de hippies usando estas simpáticas vinchas data del legendario (y nunca igualado) concierto de Woodstock de 1969.

La tía Janis Joplin usando una corona de flores. La tía Janis Joplin usando una corona de flores.

Con esta información, muchos en la audiencia habrán conectado la hipotética relación de Kendall Jenner, este filtro de Snapchat y el posible 'amor' por lo retro que sentiría la joven.



Como dato extra sobre el flower power te decimos que también tiene relación con la letra del tema 'San Francisco' de Scott MacKenzie. La letra de esta canción, tan conocida por aquellos años, comienza con una referencia a 'flores en el cabello'. Veamos.



If you’re going to San Francisco,



be sure to wear some flowers in your head…



(Si vas a San Francisco,



asegúrate de usar flores en tu cabello...)



Para que lo escuches completo, y mientras sigues navegando en las todas las notas que tenemos de Kendall Jenner en Trome.pe, acá te dejamos el video.