Kendall Jenner arruinó su sonrisa y sus seguidores lo saben muy bien [VIDEO]

¿Qué te hiciste Kendall Jenner? Esta es la pregunta que muchos fans de la modelo todavía se hacen por el diente de oro que la estrella se colocó y que mostró con mucho orgullo durante el London Fashion Week.



Y es que el accesorio, ícono de la subcultura del hip hop, ha hecho que muchos ya se cuestionen la belleza pura de Kendall Jenner. Algunos, más osados, están pidiendo que no sonría ante las cámaras ya que pareciera que no tiene algunas piezas dentales.



¿Acaso este cambio podría afectar la aparición de Kendall Jenner en las portadas de revistas como Vogue, Love Magazine y otras más que la 'engríen' con portadas y largos artículos? Pues, solo habría que esperar cómo la tratan todos para saber si baja o no su aceptación.

COPIA

Hay que mencionar que el accesorio que luce Kendall Jenner ha sido señalado como una copia de lo que tiene su hermana menor, Kylie. Ella luce un diente de oro desde el año 2015.



Todavía no se conoce cuál es la posición de Kylie con respecto a lo que se hizo Kendall Jenner. Pero, sin duda, el tiempo nos dará la respuesta a este tema.

